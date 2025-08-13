Productores correntinos recibieron 2.000 plantas de naranja para reforzar el sector

Productores de Tres de Abril recibieron alrededor de 2.000 plantas de naranja, en el marco del Plan Naranja, una iniciativa destinada a fortalecer la producción citrícola en Corrientes.

Según datos oficiales, las plantas provienen de viveros certificados y libres de virus, cumplen con los estándares exigidos por el Senasa y están destinadas a ampliar la superficie cultivada, incorporar nuevos productores y renovar lotes antiguos.

La provincia ya lleva distribuidas unas 40.000 plantas en distintas localidades, y prevé continuar con las entregas en agosto y septiembre. La entrega fue encabezada por el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Norberto Mórtola, y el intendente local, Raúl Poelstra.

El Plan Naranja contempla una meta de producción de 500.000 toneladas, lo que también impactaría en el abastecimiento de las industrias procesadoras de cítricos de la provincia. Actualmente, Corrientes cuenta con cinco plantas industriales que dependen del suministro de materia prima local.

De acuerdo con las proyecciones técnicas, la producción comienza a generarse entre el segundo y tercer año, alcanzando su mayor rendimiento entre los ocho y doce años, con una vida productiva que se mantiene estable por varias décadas.