Ariel Báez: "Nos emocionan la cantidad de emprendimientos que hay y queremos motorizarlos"

"Nos emociona la cantidad de emprendimientos que hay y queremos motorizarlos aún más", destacó el candidato a viceintendente de Vamos Corrientes, Ariel Báez, en Hoja de Ruta. El legislador señaló que impulsarán aún más herramientas para motorizarlos.

"Estamos en el proceso de visita a los distintos barrios y vemos que la gente sale a encontrarse con nosotros. Los vecinos vienen con su agradecimiento y con sus pedidos, pero estamos conversando mucho sobre las necesidades", señaló Báez.

El candidato contó qué "La gente pide en relación a lo que le falta. Cuando tiene iluminación quiere seguridad y así", sostuvo y agregó "pero siempre en la idea de continuidad".

En relación a la idea establecida por la oposición, "no es objetivo lo que dice la oposición porque los vecinos no nos transmiten eso". "El 80% de las obras que se hicieron en Corrientes fueron en los barrios, eso habla más de la falta de propuesta y llegada a la gente", destacó.

