Robaron en un café-bar en pleno centro de Corrientes: se llevaron la recaudación y un celular

Un café-bar en el microcentro de la capital correntina fue víctima de un robo este martes por la tarde. Un ladrón ingresó al local VP Dulces, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y San Juan, y se llevó la recaudación de varios días y un celular, según informaron los encargados a El Litoral.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, ocurrió a las 15:09 de este martes.

En el video se puede observar cómo el sujeto fuerza la puerta de ingreso, se dirige a la caja registradora y sustrae el dinero en efectivo para luego escapar.

Desde la empresa detallaron a este medio que ya realizaron la denuncia correspondiente. El local se encuentra en una zona de alta circulación, a pocos metros del Teatro Juan de Vera, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Corrientes.