¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes paro universitario fiesta del chipá
Policía de Corrientes paro universitario fiesta del chipá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

Robaron en un café-bar en pleno centro de Corrientes: se llevaron la recaudación y un celular

Un ladrón violentó la puerta del local VP Dulces, ubicado en 25 de Mayo y San Juan, y escapó con el dinero y un dispositivo electrónico. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 18:55

Un café-bar en el microcentro de la capital correntina fue víctima de un robo este martes por la tarde. Un ladrón ingresó al local VP Dulces, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y San Juan, y se llevó la recaudación de varios días y un celular, según informaron los encargados a El Litoral.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, ocurrió a las 15:09 de este martes.

En el video se puede observar cómo el sujeto fuerza la puerta de ingreso, se dirige a la caja registradora y sustrae el dinero en efectivo para luego escapar.

Desde la empresa detallaron a este medio que ya realizaron la denuncia correspondiente. El local se encuentra en una zona de alta circulación, a pocos metros del Teatro Juan de Vera, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Corrientes.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD