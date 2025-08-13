Simularon ser clientes y robaron un local comercial de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que detuvo a dos personas que robaron dinero en efectivo en un maxi kiosco de la capital correntina.

El operativo ocurrió en la noche del martes, cuando efectivos lograron demorar a dos hombres que momentos antes habían ingresado a un local comercial ubicado en sobre calle Catamarca al 600.

Los sujetos, que ingresaron al local alrededor de las 23, simularon ser clientes y en un momento dado sacaron un arma blanca para amenazar al dependiente del local. Tras sustraer una importante suma de dinero en efectivo, se dieron a la fuga.

Por el hecho fue alertado personal de la Comisaria IV, tras lo cual se inició la búsqueda de los ladrones, emitiéndose un alerta vía red interna. Gracias a esto, efectivos del Grim 3 lograron la detención.

Se identificó y demoró a un hombre de apellido Pucheta, de 25 años, y un menor de 17, quienes poseían entre sus pertenencias el dinero sustraído del comercio momentos antes.

Los demorados y el dinero recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuó con los trámites del caso.