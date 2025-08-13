¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Presentado en Virasoro

El libro que rescata conferencias inéditas de Valentín Virasoro

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:30

En la Feria del Libro Municipal se lanzó Corrientes según Virasoro, obra que reúne dos conferencias hasta ahora inéditas del exgobernador correntino Valentín Virasoro, figura clave de la política y el pensamiento científico del siglo XIX. El trabajo estuvo a cargo de la investigadora y licenciada en Historia, Alicia Belén Montenegro, quien elaboró el texto introductorio y destacó el valor de rescatar esta producción: “Queríamos mostrar su faceta científica e intelectual, no sólo la política. Fue gobernador, diputado, senador nacional durante 18 años y ministro de Relaciones Exteriores, además de miembro activo de las comisiones de límites con Brasil y Chile”, señaló en Hoja de Ruta.

El libro incluye El territorio correntino de Misiones (1881), presentada en el Instituto Geográfico Argentino en un contexto de disputas jurisdiccionales por ese territorio, y Memoria descriptiva de la provincia de Corrientes (1888), un exhaustivo relevamiento sobre población, caminos, puentes, inversiones y características geográficas.

“En sus proyectos legislativos ya impulsaba estudios y obras en los Esteros del Iberá, y llamaba la atención sobre la necesidad de integrar la provincia con infraestructura vial”, detalló Montenegro.

La publicación cuenta con prólogo del intendente Emiliano Fernández Recalde y fue impulsada por el periodista y escritor Carlos Lezcano. La investigadora remarcó que sobre Virasoro “existen trabajos aislados, pero falta una sistematización que permita difundir su trayectoria”.

La presentación cerró con la entrega de premios a los ganadores del concurso de retratos de Valentín Virasoro, en un marco de actividades que, según Montenegro, “buscan acercar a la comunidad a figuras históricas poco conocidas pero decisivas para comprender el presente de Corrientes”.

Mirá la nota completa

 

