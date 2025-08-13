El libro que rescata conferencias inéditas de Valentín Virasoro

En la Feria del Libro Municipal se lanzó Corrientes según Virasoro, obra que reúne dos conferencias hasta ahora inéditas del exgobernador correntino Valentín Virasoro, figura clave de la política y el pensamiento científico del siglo XIX. El trabajo estuvo a cargo de la investigadora y licenciada en Historia, Alicia Belén Montenegro, quien elaboró el texto introductorio y destacó el valor de rescatar esta producción: “Queríamos mostrar su faceta científica e intelectual, no sólo la política. Fue gobernador, diputado, senador nacional durante 18 años y ministro de Relaciones Exteriores, además de miembro activo de las comisiones de límites con Brasil y Chile”, señaló en Hoja de Ruta.

El libro incluye El territorio correntino de Misiones (1881), presentada en el Instituto Geográfico Argentino en un contexto de disputas jurisdiccionales por ese territorio, y Memoria descriptiva de la provincia de Corrientes (1888), un exhaustivo relevamiento sobre población, caminos, puentes, inversiones y características geográficas.

“En sus proyectos legislativos ya impulsaba estudios y obras en los Esteros del Iberá, y llamaba la atención sobre la necesidad de integrar la provincia con infraestructura vial”, detalló Montenegro.

La publicación cuenta con prólogo del intendente Emiliano Fernández Recalde y fue impulsada por el periodista y escritor Carlos Lezcano. La investigadora remarcó que sobre Virasoro “existen trabajos aislados, pero falta una sistematización que permita difundir su trayectoria”.

La presentación cerró con la entrega de premios a los ganadores del concurso de retratos de Valentín Virasoro, en un marco de actividades que, según Montenegro, “buscan acercar a la comunidad a figuras históricas poco conocidas pero decisivas para comprender el presente de Corrientes”.

Mirá la nota completa