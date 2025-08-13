Un hombre fue condenado a 12 años de prisión tras violentar a cinco mujeres en un monte

El Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres condenó a un hombre a 12 años de prisión tras violentar a cinco mujeres luego de que las mismas regresaran de ver los carnavales de ese municipio.

Se trata de Marcelo Javier Romero, a quien se le ejecutó la pena por un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 21 de enero de 2024, cuando cinco mujeres —una mujer adulta, sus dos hijas y dos sobrinas adolescentes— fueron violentadas por el hombre quien estaba armado con un cuchillo.

El episodio se desarrolló sobre la calle Maestro Melono de la localidad en cercanías del puente “La Unión”, luego de que las víctimas regresaran de los carnavales de la ciudad. El agresor, que llevaba una bolsa negra cubriéndose el rostro, atacó a la mujer mayor y, mediante amenazas con un arma blanca, obligó a todo el grupo a dirigirse a un monte cercano.

Según consta en la causa, una vez dentro del monte, el hombre ejerció violencia, aunque no logró infligir heridas graves gracias a la fuerte resistencia de la víctima adulta.

En el monte se dio una situación límite: Romero redujo a la mujer poniéndola contra el piso con una rodilla sobre el cuello. Ella gritó y opuso resistencia. Ante ello, el agresor atacó a otra de las víctimas, de 19 años y le arrojó un puntazo en el cuello. Falló.

Forcejearon por casi 10 minutos y la joven para defenderse llego a tomar el cuchillo con ambas manos. Eso le produjo cortes. Hasta que providencialmente apareció una moto por la calle.

Las luces de una motocicleta que pasaba por el lugar, cuyo conductor no estaba al tanto de lo que ocurría, sorprendieron al agresor y lo ayudó a huir. En su apuro, Romero dejó caer la bolsa con la que intentaba ocultar su identidad, lo que permitió que una de las víctimas lo reconociera.

Durante el ataque, las adolescentes lograron escapar, no sin antes ser advertidas por el agresor de que “si no huían, las mataría a todas”.

A partir de su identificación, fue denunciado y posteriormente acusado por la fiscal Daniela Di Tomaso por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, tentativa de homicidio y amenazas.

El pasado 28 de julio de este año, el acusado fue hallado culpable de privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas calificadas, y recibió una pena de 12 años de prisión efectiva. Con estos hechos, se nombró la calificación de juicio abreviado.

La Fiscal colectó mucha evidencia en la investigación penal preparatoria (Ipp). Conclusiones médicas y psicológicas, testimonios y rueda de reconocimiento, entre otras.

La sentencia fue destacada por su contundencia y por reconocer la gravedad de los hechos.