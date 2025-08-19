Se produjeron demoras en el aeropuerto de Corrientes por fuertes vientos en Aeroparque

El aeropuerto de Corrientes, Fernando Piragine Niveyro, registró este martes demoras en la llegada de vuelos provenientes de Buenos Aires debido a las adversas condiciones meteorológicas en el Aeroparque Jorge Newbery. La situación afectó a un servicio de la empresa Flybondi que debía arribar a las 15.30, pero finalmente lo hizo con varias horas de retraso.

Vuelo a Corrientes demorado

Fuentes oficiales del aeropuerto correntino explicaron a El Litoral: “Un Flybondi vino demorado desde Aeroparque, porque ahí las condiciones meteorológicas eran desfavorables”.

La misma fuente aclaró que, si bien no se trató de una tormenta intensa, el protocolo de seguridad obliga a detener la operatoria en plataforma ante la presencia de actividad eléctrica o ráfagas fuertes.

El protocolo de seguridad ante el mal tiempo

“La demora fue por condiciones meteorológicas, no necesariamente tiene que haber tormenta. A veces, cuando hay actividad eléctrica en la zona, ya sale una alerta que puede ser amarilla, naranja o roja y por eso la demora, porque no se puede trabajar en plataforma. Eso es lo que pasó hoy en Aeroparque”, detalló la fuente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había señalado que la Ciudad de Buenos Aires estuvo bajo alerta naranja por tormentas fuertes durante la jornada, mientras que en Corrientes el nivel de alerta se mantuvo en amarillo. Los fuertes vientos en el territorio correntino se registraron mayormente por la madrugada, horario en el que no había vuelos.

“Un dato a resaltar es el viento. En el Aeroparque se registró una ráfaga de 57 kilómetros por hora”, señaló la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

Si bien las operaciones en Corrientes se desarrollaron con normalidad, la dependencia con las condiciones en el aeropuerto porteño provocó que los pasajeros que aguardaban sufrieran las consecuencias de los retrasos.