Se adelantó la tormenta de Santa Rosa en Corrientes: qué se sabe del fenómeno

Una brusca tormenta llegó en las últimas horas del lunes y se extendió durante la madrugada de este martes, con fuertes vientos y lluvias que si bien no lograron altos acumulados, estuvo presente durante toda la jornada. Este fenómeno podría estar asociado a la comúnmente conocida tormenta de Santa Rosa, que casi todos los años sucede en esta región con hasta 15 días de anticipación.

Adelanto de la tormenta, según una especialista

La doctora en Recursos Naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral que: “A veces se adelanta 15 días, así que lo ocurrido podría estar relacionado con la tormenta de Santa Rosa. Pero la realidad es que estamos en la salida del invierno y por eso empiezan a producirse estos eventos”.

Si bien aún faltan para la llegada del 30 de agosto, día en que se celebra a Santa Rosa de Lima y que según la creencia popular, suele suceder una tormenta muy intensa como la ocurrida en la madrugada de este martes. Donde se registraron ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora (a partir de los 20 kilómetros por hora en Corrientes ya es considerado fuerte) y lluvias intensas que alcanzaron los 16 milímetros hasta horas de la mañana.

“Normalmente, ocurren 3 o 4 días antes del 30 de agosto, pero puede ser hasta 15 días”, agregó Fernández López a este medio.

Lo cierto es que, los especialistas señalan que desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

Condiciones climáticas y pronóstico

Para esta fecha estaba previsto el desarrollo de un sistema de baja presión (ciclogénesis) tanto en Corrientes como en provincias vecinas. Por lo que hasta la noche el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Además de que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

