Las cuatro escuelas de Corrientes que recibieron 897 notebooks

El Gobierno de la Provincia de Corrientes realizó este viernes una nueva entrega de computadoras portátiles a estudiantes del nivel secundario, en el marco del programa “Incluir Futuro”.

En un acto celebrado en el Centro de Educación Física Nº 1, la ministra de Educación, Práxedes López, entregó 897 notebooks a alumnos de cuatro colegios de la capital.

Las instituciones beneficiadas con esta nueva entrega de equipamiento fueron:

Colegio “Juana F. Cabral” (179 notebooks)

Colegio del barrio Apipé (359 notebooks)

Colegio “Presidente Dr. Arturo Frondizi” (293 notebooks)

Colegio del barrio Fernando Piragine Niveyro (75 notebooks)

El objetivo de la iniciativa es garantizar que todos los jóvenes del sistema educativo provincial tengan acceso a una herramienta fundamental para su formación. A través de las computadoras, los alumnos y docentes pueden acceder a los contenidos de EducaPlay, el programa de formación digital disponible en la plataforma Corrientes Play.

Práxedes López: “Una apuesta a la educación”

En su discurso, la ministra Práxedes López destacó que el programa es un impulso para que los estudiantes se “inserten en el camino del conocimiento”.

Además, la funcionaria hizo mención al rol de la Inteligencia Artificial, dejando en claro que si bien es una herramienta importante, “no va a reemplazar nunca el trabajo y el compromiso de los docentes correntinos”.