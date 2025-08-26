Estudiantes de San Roque y Colonia Pando recorrieron el Museo Histórico de Corrientes

El Museo Histórico de la provincia de Corrientes recibió este martes a una numerosa delegación de alumnos de San Roque y Colonia Pando. Los jóvenes, pertenecientes al Colegio Secundario Madre Teresa de Calcuta, participaron de una visita guiada que los llevó a conocer de cerca más de cuatro siglos de historia correntina.

El recorrido estuvo a cargo del guía César Cardozo y del técnico informático Mariano Montejano, quienes transmitieron a los estudiantes relatos, anécdotas y curiosidades sobre el patrimonio que atesora la institución.

"Aunque pareciera que ya vimos todo, cada vez que venimos hay siempre algo más por redescubrir. Esto es infinito", señaló uno de los visitantes.

Historia y cultura para las nuevas generaciones

La propuesta forma parte de las actividades educativas que impulsa el museo para acercar la historia, el arte y la cultura a las nuevas generaciones. Con cada encuentro, se fortalece el vínculo entre las escuelas del interior y uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.