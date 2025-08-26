¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes elecciones en Corrientes Museo Histórico Provincial
VISITA GUIADA

Estudiantes de San Roque y Colonia Pando recorrieron el Museo Histórico de Corrientes

Una gran delegación de estudiantes recorrió las salas guiadas por especialistas y destacó la riqueza cultural que guarda el espacio.

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 17:55

El Museo Histórico de la provincia de Corrientes recibió este martes a una numerosa delegación de alumnos de San Roque y Colonia Pando. Los jóvenes, pertenecientes al Colegio Secundario Madre Teresa de Calcuta, participaron de una visita guiada que los llevó a conocer de cerca más de cuatro siglos de historia correntina.

El recorrido estuvo a cargo del guía César Cardozo y del técnico informático Mariano Montejano, quienes transmitieron a los estudiantes relatos, anécdotas y curiosidades sobre el patrimonio que atesora la institución.

"Aunque pareciera que ya vimos todo, cada vez que venimos hay siempre algo más por redescubrir. Esto es infinito", señaló uno de los visitantes. 

Historia y cultura para las nuevas generaciones

La propuesta forma parte de las actividades educativas que impulsa el museo para acercar la historia, el arte y la cultura a las nuevas generaciones. Con cada encuentro, se fortalece el vínculo entre las escuelas del interior y uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

