Instalaron una cámara inteligente que detecta incendios en uno de los accesos al Iberá

Corrientes incorpora una nueva herramienta tecnológica para proteger su riqueza natural. A partir de esta semana, se encuentra en funcionamiento una cámara robotizada de detección de incendios rurales en el ingreso al Portal San Antonio, sobre la Ruta Nacional 118, kilómetro 152. Con esta herramienta se podrá detectar el fuego de manera inmediata y evitar que arrase con mayor cantidad hectáreas.

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre productores, consorcios y la provincia de Corrientes, que aportaron recursos humanos y financieros para fortalecer el sistema de alerta temprana en la zona, una de las más sensibles por su cercanía a los esteros.

El equipo, con conexión a internet satelital y energía eléctrica de red, funcionará de manera automática las 24 horas, los 7 días de la semana, y contará con la supervisión de los guardaparques provinciales que custodian el área. Además, el monitoreo estará articulado con el Consorcio de Manejo del Fuego Corrientes Centro y con la empresa Forestal Argentina, garantizando una respuesta rápida ante cualquier foco ígneo.

Un avance tecnológico para la protección del ambiente

“El proyecto consiste en la instalación de una cámara robotizada, la cual trabajara automáticamente 24 horas los 7 días de la semana, estará situada en la entrada del acceso a los esteros, en la antena existente sobre la ruta nacional 118 kilometro 152, en el Portal San Antonio”, expresaron desde la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes.

Con este avance, San Miguel se posiciona como un punto clave en la defensa del patrimonio natural correntino, apostando a la tecnología y al trabajo en red para reducir riesgos y proteger el ecosistema.