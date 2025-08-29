Se produjeron demoras en el puente Chaco-Corrientes

El tránsito sobre el puente General Manuel Belgrano se complicó en la tarde de este viernes, cuando a las 17:38 comenzaron a registrarse demoras en la circulación hacia Corrientes, mientras que el paso hacia Resistencia se mantenía normal. El intenso flujo vehicular provocó largas filas y molestias entre los conductores.

Pasada una hora, la situación continuaba sin mejoras, con tiempos de espera prolongados para quienes buscaban ingresar a la capital correntina. Los reportes en tiempo real sobre el estado del viaducto indicaban que la congestión se debía a un hecho puntual en los accesos.

Siniestro vial en el acceso a Corrientes

Desde el canal que monitorea el tránsito informaron que se trató de un siniestro vial en la zona de ingreso al puente de Lagunas, mano a Corrientes, lo que generó un embotellamiento en horarios de alta circulación. Las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución y, de ser posible, optar por caminos alternativos hasta que el tránsito vuelva a normalizarse.