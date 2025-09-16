Corrientes: el puma capturado en Goya tiene una pata fracturada y será intervenido

Un puma que generó revuelo en la localidad correntina de Goya, al aparecer en terrenos baldíos y patios de viviendas del barrio Arco Iris, se encuentra en buen estado de salud.

El animal, una hembra de 20 kilos, fue trasladado al Centro de Conservación Aguará, donde recibe atención veterinaria.

El director del Centro, Daniel Segovia, confirmó El Litoral que el ejemplar tiene una pata fracturada y que será operado en los próximos días. El funcionario aclaró que el animal no tenía señales de haber sido domesticado, lo que desmiente algunas versiones que circularon en la ciudad.

Un operativo para la captura

La aparición del puma el pasado sábado desató un operativo de búsqueda que duró más de tres horas, con la participación de personal policial, agentes de Flora y Fauna y otras entidades. Finalmente, el felino fue localizado en las calles Neustadt 277 y Chile de la ciudad, donde fue sedado con dardos tranquilizantes por el equipo especializado del Centro de Conservación Aguará para su posterior traslado y evaluación.

La zona permaneció bajo custodia de la Policía de la provincia mientras se realizaba el procedimiento. La captura y el diagnóstico del animal fueron un éxito, y ahora se espera su pronta recuperación para su eventual liberación.