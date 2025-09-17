El Hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía en Goya

El Hospital Regional “Camilo Muniagurria” de Goya, dependiente del Ministerio de Salud Pública, llevó adelante el martes 16 de septiembre su primera neurocirugía, un procedimiento de alta complejidad que concluyó con éxito.

El equipo médico integrado por los doctores Azcona, Rodríguez, Martínez y Dho realizó una laminectomía a una paciente de 51 años, residente de Goya y sin cobertura social, que presentaba una hernia discal lumbar. La mujer ya inició su etapa de recuperación con el acompañamiento del área de Kinesiología.

“Es la primera vez que el hospital realiza este tipo de cirugía. A partir de este año contamos con un neurocirujano en el staff, el doctor Azcona. Nunca en la historia de la institución se había hecho una intervención de estas características. Además, este mes tenemos programada una cirugía por un tumor cerebral”, destacó el director del nosocomio, Raúl Martínez.

El titular del centro de salud subrayó la relevancia de esta incorporación, ya que “en Goya tenemos un número importante de accidentes de tránsito con traumatismos de cráneo, lo que permitirá ahora brindar una respuesta en tiempo y forma”.

Martínez también valoró la formación de los profesionales en terapia intensiva y el trabajo conjunto de áreas clave como Kinesiología, Banco de Sangre, Diagnóstico por Imágenes e instrumentación quirúrgica, que garantizaron el éxito de la operación.

La paciente había ingresado días atrás por la guardia y luego fue atendida en consultorios externos, donde se decidió programar la cirugía. En la intervención también participó un residente de cirugía del Hospital Escuela, junto con el equipo del Muniagurria.

Este logro representa un hito para la salud pública de la región, ya que abre la puerta a la atención de patologías de alta complejidad sin necesidad de derivaciones, reforzando el compromiso del hospital y del Gobierno provincial con la calidad de atención para los pacientes de Goya y localidades vecinas.