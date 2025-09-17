Corrientes celebró la novena a la Virgen de la Merced con una misa especial

En el marco de la novena en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Corrientes, este martes por la noche se celebró una misa especial en la Iglesia homónima, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

La ceremonia, presidida por el presbítero Javier Romero, reunió a la comunidad de fieles a las 20, donde se rezó por las intenciones de los gobiernos provincial y municipal. Entre los presentes estuvieron el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, ministros y funcionarios, además de representantes del Municipio.

El ministro de Justicia, Juan José Desimoni, expresó antes de ingresar al templo que la jornada fue una ocasión para agradecer y pedir protección a la Virgen de la Merced, destacando la importancia de la devoción en la vida de la comunidad.

La Virgen de la Merced, patrona jurada de la ciudad y generala del Ejército Argentino, es una de las advocaciones más veneradas en Corrientes. Su festividad se celebra cada 24 de septiembre y está asociada a la protección de la ciudad, el trabajo, la defensa ante calamidades y la intercesión por los cautivos.

La Iglesia de la Merced, uno de los templos más antiguos y de mayor valor patrimonial de Corrientes, guarda desde 2007 los restos de las Cautivas Correntinas en cofres de mármol, reforzando su relevancia histórica y espiritual.