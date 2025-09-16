Murió Tolongo, el mono carayá que concientizó sobre el mascotismo ilegal

El Centro de Consrvación Aguará informó este martes que lamentablemente murió Tolongo, un mono carayá que era parte del Plantel Estable desde su rescate en 2016. Según detallaron, el animal, no presentaba patologías previas. Sin embargo, en los últimos días, comenzó a tener una recaída, lo que motivó una rápida intervención médica.

Según detalló el equipo del centro, Tolongo fue sometido a una serie de estudios clínicos —incluyendo análisis de sangre, ecografía y otros exámenes complementarios— que detectaron una obstrucción intestinal. Esta condición requirió una cirugía de urgencia, durante la cual se descubrió que el animal había sufrido una ruptura de bazo, probablemente a causa de un traumatismo dentro de su recinto.

Aunque la intervención quirúrgica fue exitosa, el estado general de Tolongo era crítico. Pese a los esfuerzos del equipo veterinario y de su cuidadora, el mono carayá se descompensó y murió horas después de la operación.

Desde el centro destacaron el rol fundamental que Tolongo cumplía como parte del trabajo de educación ambiental, en especial en la visibilización de las consecuencias negativas del mascotismo y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

“Su ausencia deja un profundo vacío, pero su legado permanecerá vivo como símbolo de nuestra convicción: ‘Los animales silvestres no son mascotas’”, expresaron.

Tolongo había sido rescatado en 2016 tras haber sido víctima de mascotismo. Durante su tiempo en el centro, se convirtió en uno de los animales más queridos por el equipo, voluntarios y visitantes.

Desde la institución también agradecieron especialmente a su cuidadora, Silvia, por los años de dedicación y compromiso con su bienestar.