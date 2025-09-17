Capturaron al cuatrero brasileño que baleó a oficiales de la Prefectura de Corrientes

Un brasileño que era buscado desde hace más de tres años por un ataque a balazos a una patrulla de la Prefectura en Corrientes fue detenido en la ciudad de Bella Unión, Uruguay, donde la Justicia espera la notificación para iniciar el proceso de extradición.

Se trata de José Anderson Vielmo Lopes (32), que también se hacía llamar José Anderson Vaimo Barese, y es requerido por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde está acusado del delito de "tentativa de homicidio, lesiones graves y tentativa de contrabando".

Vielmo Lopes ya había sido detenido y puesto a disposición de las autoridades argentinas en septiembre de 2022, pero como el trámite de extradición llegó fuera de los plazos establecidos se dispuso su libertad. Desde entonces permanecía prófugo.

El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación había publicado una resolución por la cual se ofrecía una recompensa de 3.000.000 de pesos por datos que permitieran ubicar y detener al peligroso delincuente brasileño.

Según se supo, se movía permanentemente entre las ciudades de Bella Unión (Uruguay) y Barra do Quarai (Brasil).

Hilson Vielmo Lopes, hermano de José, también tiene pedido de captura internacional en esta misma causa.

Ambos -junto a William Dos Santos- integraban una banda de cuatreros que habitualmente trasponía el Río Uruguay para faenar animales en establecimientos ganaderos próximos a Monte Caseros.

Dos Santos murió baleado por la Policía Militar de Brasil en una casa de la zona rural de Barra Do Quaraí en enero de 2023. Agentes de inteligencia de la Policía Federal de ese país habían logrado identificar el aguantadero donde el delincuente se refugiaba, a orillas del río Cuareim.

Integrantes del Sexto Batallón de Policía de Choque de Uruguayana rodearon el lugar, pero Dos Santos no se entregó y recibió dos disparos. Un cómplice alcanzó a escapar.

Tenía en su poder un revólver calibre 32. Junto a su cuerpo se hallaron seis casquillos correspondientes a ese arma. Y en la propiedad se secuestró un motor fuera de borda, una motosierra, un generador de energía eléctrica, una batería, un tanque de combustible y un teléfono celular.

Los investigadores creen que los cuatreros brasileños salían desde ese lugar para cruzar el río Uruguay e incursionar en los campos ganaderos argentinos.

El día que balearon a los prefectos

En la madrugada del 2 de abril de 2022, los Vielmo Lopes y Dos Santos fueron interceptados por una patrulla de la Prefectura Naval cuando pretendían retornar a Brasil en una embarcación llena de carne.

Los delincuentes simularon acatar la orden de los prefectos, pero apenas la lancha se aproximó para el abordaje comenzaron a dispararles con escopetas.

A causa de ese ataque, Walter Gómez, Daniel Ojeda y Facundo Cabral, todos ayudantes de segunda y tercera, resultaron con graves heridas en el rostro, el tórax, los brazos y las piernas.

Uno de ellos, el que resultó menos afectado por los disparos, repelió el ataque con su arma reglamentaria y eso evitó que terminaran muertos.

La patrulla reportó el hecho y pidió asistencia médica a la Prefectura de Monte Caseros, que los esperó con una ambulancia. Horas después, dos de los heridos fueron derivados por vía aérea al Hospital Militar.

Dos de los prefectos quedaron con graves secuelas a causa de las lesiones sufridas y fueron pasados a retiro. Gómez, por ejemplo, perdió la vista.

Con Dos Santos muerto y José Anderson Vielmo Lopes detenido, sólo resta la captura del tercer integrante de la banda brasileña.

