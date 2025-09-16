Lluvias y calor en Corrientes con temperaturas de 35ºC

Las temperaturas altas llegaron para quedarse, al menos hasta el próximo sábado, cuando se espera que ronde los 35ºC. Para este miércoles la máxima se podrá sentir con 31ºC, en una jornada parcialmente nublada. Mientras que para el jueves se espera el arribo de tormentas aisladas con un 70% durante la mañana y tarde.

Calor y lluvias en Corrientes

Luego de tener un invierno con bajas temperaturas, en las últimas semanas se comenzó a sentir la transición a la primavera. Las lluvias también forman parte del panorama, este fin de semana ocurrieron aunque con pocos acumulados, los pronósticos indican que para los siguientes días se desarrollarán precipitaciones.

Se esperan lluvias desde el jueves hasta el domingo en Corrientes. Fuente: Agromet Inta

Las tormentas podrían comenzar en la madrugada del jueves, pero con mayor fuerza durante la mañana y la tarde con un 70%. Los vientos por el Este alcanzarán una velocidad de 23 a 31 kilómetros por hora. En cuanto al termómetro, se prevé que oscilen entre los 20ºC y los 29ºC, dejando una jornada marcada por lluvias pero con altas temperaturas.

Para el viernes se prevé chaparrones durante la jornada, las temperaturas altas continuarán con 21ºC y 28ºC. Con la llegada de los vientos por el sector Norte, la máxima podría llegar a los 35ºC para este sábado.

Se viene el cambio

El cambio podría ocurrir el domingo, se pronostican mínimas de 20ºC pero con el desarrollo de chaparrones y de vientos por el sector sur. Este abre paso para una disminución de temperatura, ya que, para el lunes se espera una jornada un poco más fresca con mínimas de 11ºC y máximas de 21ºC.