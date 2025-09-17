La Liga Nacional de Básquet reprogramó los partidos: todos los cambios de los equipos

La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 está a punto de arrancar, pero la Asociación de Clubes (AdC) realizó una serie de modificaciones en la agenda de los equipos. En este caso, los equipos correntinos Regatas Corrientes y San Martín experimentarán algunos cambios en sus fechas de debut.

"El fantasmo", que inicialmente iba a recibir a Atenas en la fecha inaugural, deberá cambiar de rival y sede. Ahora, el jueves 25 de septiembre se enfrentará a La Unión en Formosa. El encuentro con el equipo cordobés se reprogramó para el domingo 28, cuando Regatas hará las veces de local en el Fortín Rojinegro durante esta temporada.

Por su parte, San Martín adelantará un día su debut en la 2025/26. El viernes 26 de septiembre, el equipo dirigido por Eduardo “Chiche” García recibirá a Atenas en el Fortín Rojinegro.

El inicio oficial de la temporada de la Liga Nacional será el miércoles 24 de septiembre con el partido entre Boca Juniors, actual campeón, y Racing de Chivilcoy, equipo ascendido de la Liga Argentina. Esta fecha dará el puntapié inicial para un calendario de 36 partidos por equipo, donde se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos.

Entre otras modificaciones, los equipos tendrán dos recesos por las fiestas de fin de año. El primero será entre el 22 y el 25 de diciembre, mientras que el segundo se extenderá entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, fecha en la que los equipos regresarán a la acción.

La Fase Regular constará de 36 partidos para cada equipo, divididos en dos ruedas de 18 encuentros. Los mejores 12 equipos accederán a la postemporada: los 4 primeros pasarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos clasificados entre el 5° y el 12° puesto disputarán la Reclasificación en mayo.

El formato de los playoffs se mantendrá como en ediciones anteriores: series al mejor de 5 juegos, excepto en las Finales, que se definirán al mejor de 7 partidos.

Agenda septiembre/octubre:

Septiembre:

Jueves 25: La Unión vs. Regatas

Viernes 26: San Martín vs. Atenas

Domingo 28: Regatas vs. Atenas

Octubre:

Miércoles 1: Boca Juniors vs. San Martín

Jueves 2: Obras Basket vs. Regatas

Viernes 3: Gimnasia vs. San Martín

Sábado 4: Peñarol vs. Regatas

Domingo 12: San Lorenzo vs. San Martín

Martes 14: Ferro Carril Oeste vs. San Martín

Domingo 19: San Martín vs. Unión

Martes 21: Regatas vs. Unión

Viernes 31: San Martín vs. Argentino

Con estos ajustes en el calendario, tanto Regatas como San Martín inician la temporada con nuevos desafíos en sus respectivos caminos.