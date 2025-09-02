Violencia de Género: Corrientes registró 5 víctimas directas y un femicidio en 2024

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja) informó que la provincia de Corrientes registró 5 víctimas directas de violencia de género y 1 femicidio en el año 2024.

Los datos fueron elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y relevados por la Oficina de Estadística y Registro de Juicios Universales y de Acciones Colectivas del Poder Judicial, en colaboración con las Unidades Fiscales y Oficinas Judiciales correspondientes.

Datos principales en Corrientes (2024)

Se registraron 4 causas judiciales de femicidio directo , con un total de 5 víctimas directas y 6 sujetos activos identificados .

Hubo 1 femicidio vinculado , cuya víctima fue un varón.

La tasa provincial fue de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres , lo que equivale a 1 femicidio directo por cada 117.217 mujeres .

La edad promedio de las víctimas fue de 31,8 años , todas de nacionalidad argentina.

Se identificaron situaciones especiales en los casos: al menos una víctima se encontraba en vulnerabilidad social y otra había estado desaparecida .

Dos menores quedaron bajo la cobertura de la Ley Nº 27.452 por estar a cargo de las víctimas.

En cuanto al tipo de vínculo existente: en 3 casos fue pareja del sujeto activo y en 4 casos eran amigos o conocidos de la familia. En 3 hechos se constató convivencia .

Ninguna de las víctimas había solicitado medidas judiciales de protección antes del hecho.

Los agresores tuvieron una edad promedio de 36,8 años , todos de nacionalidad argentina, y uno pertenecía a la Gendarmería Nacional Argentina en actividad.

Las acciones posteriores incluyeron suicidio , confesión seguida de suicidio , fuga y, en 3 casos , disposición del cuerpo.

Respecto de las imputaciones, 3 casos incluyeron el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, 2 no y en 2 no se registró imputación. Al cierre del año, 1 caso estaba en investigación, 2 en juicio y 1 había sido archivado.

Contexto general del informe

A nivel nacional, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina reportó 228 víctimas directas de femicidio y 19 vinculadas, totalizando 247 víctimas letales por violencia de género durante 2024, lo que representa una tasa promedio nacional de 0,95 víctimas directas cada 100.000 mujeres.

Acerca del Informe

El Informe Anual 2024 del RNFJA fue elaborado por la Oficina de la Mujer de la CSJN (Oficina de la Mujer – CSJN), con la colaboración de las jurisdicciones provinciales.

En Corrientes, el trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Estadística y Registro de Juicios Universales y de Acciones Colectivas del Poder Judicial, con el relevando de datos de las Unidades Fiscales del Ministerio Público y de las Oficinas Judiciales intervinientes.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de la CSJN, se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/mapafemicidioaaaa.html?idAnio=2024