Lanzan "Ciencia Ciudadana", una campaña para monitorear una especie exótica de árbol

El tulipanero africano, Spathodea campanulata es un árbol ornamental nativo de África, cuyo uso es controversial por la presencia de sustancias tóxicas en el néctar de sus flores que causan mortalidad de abejas y otros insectos polinizadores.

Está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y además integra el Compendio Global de Malezas.

Un equipo de investigación de la Unne y Conicet se dedica al estudio de esta especie, y tras generar los primeros datos de rigor científico sobre del impacto de este árbol en la entomofauna local, ahora decidieron ampliar el conocimiento sobre la distribución y ecología del Tulipanero y su relación con fauna de polinizadores.

Específicamente, se busca conocer cómo varía el estado de floración del Tulipanero a lo largo del año, mapear su ubicación en diferentes ciudades argentinas e identificar posibles polinizadores y visitantes florales.

Pero hacer un relevamiento de ejemplares a nivel de región o país, resulta muy complejo y laborioso para el equipo de investigación, y por eso apostaron a la colaboración de la sociedad, que pueda sumar su aporte y nutrir un proyecto colaborativo.

Con ese fin, la herramienta elegida para el relevamiento es la "ciencia ciudadana", “@tulipaneroafricano”, en la que la ciudadanía pueda colaborar en la recolección de datos de ejemplares de Tulipanero en el país.

La campaña consiste básicamente en que quienes identifiquen la presencia de un ejemplar de este árbol, completen un breve formulario de Google, con el registro fotográfico, la ubicación y fecha en la que fue observado, tamaño estimado, estado de floración, presencia de frutos, interacción con insectos en las flores, existencia de insectos muertos en las flores, registro de aves en el árbol, y otros aspectos ecológicos.

El proyecto se desarrolla en el marco del plan de doctorado de la Lic. Florencia Ayala (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Unne” FaCENA” y Conicet) bajo la codirección del Dr. Rodrigo Cajade (FaCENA-Unne/Conicet), la dirección del Dr. Juan Pablo Torretta (Facultad de Agronomía, UBA) y la subdirección del Dr. Adán Ávalos (Instituto de Botánica del Nordeste “Ibone”, Conicet-Unne).

"Los invitamos a colaborar, a registrar los tulipaneros que vean", remarcaron en diálogo con Unne Medios.

Relevancia.

El Dr. Rodrigo Cajade explicó que la “Ciencia Ciudadana” es un método que permite a quienes hacen ciencia interactuar con la sociedad y hacer partícipe a las personas en las investigaciones, y en particular posibilita ampliar los esfuerzos de muestreos.

Comentó que en el Plan de Trabajo de la Beca Doctoral de la Lic. Ayala, se diseñó un estudio de gradientes latitudinales, en la región Mesopotamia, que requiere de un esfuerzo de muestreo muy grande, que si no fuera por el modelo de ciencia ciudadana sería muy complejo llevarlo a cabo.

“La campaña de ciencia ciudadana nos abre la puerta a un monitoreo del Tulipanero en toda la Argentina”, indicó en esa línea la Lic. Ayala a Unne Medios.

Señaló que con el proyecto pretenden no sólo mapear al tulipanero en las distintas ciudades y regiones, sino además determinar su etapa de floración a lo largo de las cuatro estaciones del año e identificar qué visitantes florales se encuentran o visitan este árbol.

La iniciativa vincula a investigadores de FaCENA-Unne, del Instituto de Botánica del Nordeste “Ibone” (Conicet-Unne) y también se cuenta con la participación de un especialista de la UBA.

Riesgos del Tulipanero

El Dr. Adán Ávalos, especialista en ecología de la polinización del Ibone, detalló que el tulipanero es originario de África, donde tiene una polinización especializada que se da por aves, que consumen el néctar de las flores, néctar que tiene propiedades tóxicas para otros tipos de visitantes florales, como los insectos.

Al estar fuera de su lugar de origen, el Tulipanero se vuelve muy atractivo para los visitantes florales al tener una flor grande, lo cual representa una gran cantidad de recompensa, y por lo tanto atrae a polinizares que al alimentarse del néctar mueren por la toxicidad o quedan atrapados dentro de la flor por la viscosidad del néctar.

Explicó que actualmente hay una crisis de polinizadores a nivel global, a causa de la pérdida de hábitats y fuentes de alimentación, entre otras razones, por lo que la presencia del Tulipanero como especie exótica en Argentina iría en contra de las pautas y esfuerzos en favor de la conservación de los polinizadores.

“La idea es buscar alternativas para gestionar de la mejor manera al Tulipanero, y generar soluciones alternativas a la simple erradicación de estos árboles, debido a los conflictos que surgen, sobre todo en contextos urbanos como pueblos o ciudades donde el arbolado urbano es gestionado en parte por actores privados (dueños de casas, centros comerciales, edificios, terrenos, etc.)”, sostuvo.

Además, acotó, “más allá de ser exóticos, los tulipaneros también son parte de la naturaleza”.

Por ello, la información que podría aportar la campaña de ciencia ciudadana es clave para medir el impacto que pudieran estar generando y poder proponer soluciones integrales a más largo plazo.

“Esta problemática, no solo implica una decisión técnica y ecológica, sino también social, cultural y ética, pues en cualquier medida de control se deben contemplar instancias de sensibilización y participación ciudadana que permitan conciliar la necesidad de conservar la biodiversidad nativa con la percepción y los intereses de la comunidad local”, remarcó.

Mirada Social

El Dr. Cajade señaló que con el proyecto de ciencia ciudadana buscan compartir con la sociedad el conocimiento del grupo de investigación sobre esta especie, pero al mismo tiempo tener una percepción de lo que las personas sienten y opinan respecto al manejo de una especie tan emblemática, muy requerida como ornamental.

“El manejo de las especies exóticas invasoras siempre requiere de abordar posibles conflictos, y por eso el objetivo del proyecto es encontrar soluciones prácticas que permitan abordar el problema de una manera integral, participativa y con base científica”, concluyó.

