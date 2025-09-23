La Unne lanza el "Proyecto STEAM" para estudiantes de secundaria de Corrientes y Chaco

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en articulación con escuelas de Corrientes y Chaco, lanzará el “Proyecto STEAM”. Esta iniciativa busca acompañar a los estudiantes del último año del nivel secundario en su transición a la vida universitaria. Las clases serán 100% virtuales y la inscripción para participar abrirá el próximo mes de octubre.

El programa se basa en la metodología STEAM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), que integra conocimientos para resolver problemas del mundo real de manera práctica y colaborativa.

El proyecto tendrá una duración de dos meses y se dictará a través de las plataformas Moodle y ZOOM.

Innovación y articulación para la transición

El Proyecto STEAM fue aprobado por el Consejo Superior de la Unne en su última sesión, con el objetivo de trascender la enseñanza tradicional y promover metodologías activas. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de un proyecto, siguiendo las etapas de planteamiento del problema, investigación, resolución, evaluación y comunicación.

La iniciativa estará coordinada por el Programa de Articulación con Otros Niveles Educativos de la Secretaría General Académica de la UNNE y contará con la participación de un equipo de docentes de distintas facultades.

La secretaria General Académica, Patricia Demuth Mercado, explicó que buscan ofrecer “experiencias educativas innovadoras que integren conocimientos y desarrollen habilidades, para que nuestros jóvenes puedan afrontar con confianza los desafíos de la vida universitaria”.

Por su parte, el rector Omar Larroza calificó la iniciativa como un "punto de partida para generar áreas de conocimiento que sirvan efectivamente a los jóvenes".