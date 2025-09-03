Día del Empleado de Comercio: cuándo no abrirán los negocios en Corrientes

El Día del Empleado de Comercio, establecido por ley en el calendario argentino para cada 26 de septiembre, este 2025 se trasladará al lunes 29 de septiembre, según lo informado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Tal como ocurre en otros años, el gremio y las cámaras empresarias acordaron correr la celebración para que los trabajadores del sector puedan contar con un día no laborable completo, en reconocimiento a su labor diaria.

La medida impactará en la actividad económica, ya que durante esa jornada cerrarán la mayoría de los comercios, cadenas de supermercados, shoppings y locales de todo el país, generando un paréntesis en la dinámica comercial habitual.

El traslado se fundamenta en lo establecido por la Ley 26.541, que reconoce el 26 de septiembre como fecha oficial, aunque faculta a que, por acuerdos colectivos, pueda moverse a otro día cercano. De esta manera, el lunes 29 de septiembre será la jornada en la que los empleados de comercio tendrán su merecido descanso.