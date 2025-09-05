Chicas digitalers llega a Corrientes

Telecom, junto al Ministerio de Educación de Corrientes lanza para toda la provincia una nueva edición de Chicas digitalers, el programa de formación digital gratuito destinado a chicas adolescentes de entre 13 y 17 años. La propuesta busca despertar vocaciones tempranas en tecnología y acercar herramientas clave para el futuro profesional en el mundo digital.

En esta edición exclusiva, -desarrollada en articulación con la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, de dicho ministerio- las participantes podrán acceder a talleres 100% online y en vivo, especialmente diseñados para comenzar desde cero. No se requieren conocimientos previos.

Ya hay más de 100 participantes correntinas inscriptas y a punto de iniciar la cursada, que se realiza de manera virtual sincrónica a través de la plataforma zoom.

Los talleres disponibles son:

👉 “Tu primer paso en programación”

👉 “Creá y descubrí con IA”

Ambas propuestas se desarrollan con el acompañamiento de mentores y mentoras expertas, en un entorno pensado para aprender de forma flexible, creativa y colaborativa.

Chicas digitalers busca reducir la brecha de género en el universo tecnológico, promoviendo la participación femenina en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde aún persisten desigualdades en el acceso y la representación.

Los talleres tienen una duración de 12 clases (una por semana, de 2 horas cada una). Para participar, se necesita autorización de un adulto responsable y, en el caso del taller online, contar con una PC con acceso a internet.

Acerca de Telecom Argentina

Somos Telecom Argentina, una empresa en constante movimiento con el propósito de acompañar y potenciar la vida de nuestros 34 millones de clientes a través de la tecnología. Nuestras soluciones están pensadas para que personas y comunidades puedan crecer y avanzar, pero también disfrutar, entretenerse y conectarse con lo que quieran.

Ofrecemos una experiencia integral con nuestro ecosistema de servicios y soluciones digitales. Con Personal, conectamos a nuestros clientes con internet en su casa y en su celular. Con Flow, acercamos contenido de TV y streaming. Con nuestra billetera virtual Personal Pay, conectamos a las personas con su plata. Y con Telecom, acompañamos a miles de empresas e instituciones en su transformación digital. Estamos presentes con nuestra propuesta integral de servicios en Argentina y Paraguay, televisión paga en Uruguay y servicios digitales en Chile.

Somos uno de los principales empleadores de Argentina, con colaboradores en todo el país que eligen ser parte de este gran lugar para trabajar. Impulsamos la economía digital y lideramos una industria que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven el talento y la inclusión digital.

Tenemos el orgullo de ser protagonistas de la evolución de la sociedad y continuar potenciando el mundo de nuestros clientes. Lejos de detenernos, hoy miramos hacia adelante. Somos presente y futuro. Somos Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.

