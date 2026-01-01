Temporada 2026: cuáles son las playas habilitadas en Ituzaingó

Con la llegada del verano y el aumento del movimiento turístico, la Municipalidad de Ituzaingó recordó cuáles son las playas habilitadas para la temporada 2026, e insistió en la importancia de utilizar únicamente los espacios que cuentan con las condiciones de seguridad correspondientes.

Cuáles son los balnearios permitidos

Desde el área municipal indicaron que las playas autorizadas son Morena Beach, Parador FD —ex Parador La Escondida—, Parador Náutico, Parador Stella Maris, Parador Marcelina, Las Palmeras y El Faro, ambos en Playa Paranaguá, además del Parador Ivagá y María Beach, ubicado en Rincón Santa María. Todos estos balnearios cuentan con habilitación oficial y medidas de control para el uso recreativo del río.

Está prohibido el ingreso a zonas no habilitadas

Remarcaron que está prohibido ingresar al agua en sectores que no se encuentren habilitados, ya que no disponen de seguridad ni supervisión, lo que puede poner en riesgo la integridad de las personas.

El Municipio apeló a la responsabilidad individual y colectiva para disfrutar del verano de forma segura al tiempo que invitaron a vecinos y turistas a respetar las indicaciones y elegir playas habilitadas para pasar jornadas tranquilas durante la temporada estival.