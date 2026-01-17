Puente Paso de los Libres–Uruguaiana: aumentó el tránsito y se registran demoras en Aduana

El tránsito en el Puente Internacional Paso de los Libres–Uruguaiana presentó un marcado incremento en las últimas horas. Se produjo una intensa circulación de camiones, ómnibus, camionetas, automóviles y motocicletas.

Según testimonios, el área de Migraciones funciona de forma ágil y ordenada. Los controles de documentación personal y vehicular se realizan con rapidez y sin mayores inconvenientes.

Cuello de botella

La principal dificultad aparece al avanzar hacia el control integrado de Aduana, bajo la órbita de Arca (ex Afip) y la Receita Federal de Brasil. Aunque cada cabina cuenta con dos ventanillas, los vehículos se concentran en una sola fila, lo que genera un cuello de botella.

Esta situación de congestión y desorden generó bocinazos, discusiones y maniobras riesgosas. Uno solo de los cuatro corredores habilitados para los controles se encuentra operativo, mientras los otros tres están bloqueados con conos.

En este momento de la temporada, y con el aumento de circulación, también crecen los reclamos por la fluidez del tránsito en uno de los pasos fronterizos más importantes de la región.

Con información de Impacto FM 92.3 Paso de los Libres.