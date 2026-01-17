¿Vuelven las lluvias a Corrientes?: rige doble alerta por tormentas fuertes

Luego de las precipitaciones ocurridas el pasado viernes, este sábado se sintió el alivio pero la humedad se mantuvo durante toda la jornada. Los pronósticos para este domingo, no son alentadores y señalan que nuevamente en la provincia podrían ocurrir lluvias. En las últimas horas lanzaron una advertencia naranja para la Capital y amarilla para el resto del territorio.

Doble advertencia en Corrientes

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo rige la alerta naranja durante la mañana y tarde en el norte de la provincia. Incluye a la Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señalaron desde el ente nacional.

Mientras que para el resto de Corrientes, la advertencia es amarilla a partir de la madrugada hasta la tarde del domingo.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, advirtieron.

¿Qué pasa con la temperatura?

Pese que, se prevé la llegada de lluvias, el calor continúa en Corrientes. Para este domingo la máxima podría alcanzar los 31°C y la mínima los 22°C. Mientras que para el lunes se esperan chaparrones y temperaturas que oscilan entre los 27°C y los 19°C, con un leve descenso. Sin embargo, para el martes vuelve a subir, durante la madrugada, se esperan 22°C pero por el resto del día se podría sentir los 30°C.