Corrientes renovó subsecretarías en Salud con foco en APS y niñez

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur, puso en funciones a nuevos subsecretarios de la cartera sanitaria, a través del Decreto Nº 2.

Las designaciones alcanzan a Christian Iván Sarquis, quien asumió como subsecretario de Atención Primaria de la Salud, y a Adela María Nora Saade, designada como subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

Alcance de las designaciones

En el texto del decreto se detalla que las designaciones se realizaron “en atención a las necesidades operativas del organismo a fin de asegurar una adecuada conducción de las áreas específicas de competencia”.

Durante el acto administrativo, el titular del área expresó: “Bienvenidos a este equipo, seguiremos trabajando juntos por la salud pública”.

Antecedentes de los funcionarios

La doctora Adela Saade se desempeñaba como directora de Salud Materno Infanto Juvenil en el Ministerio de Salud Pública.

En tanto, el doctor Christian Sarquis cumplía funciones como director de Coordinación de Caps (Centros de Atención Primaria de la Salud) de Capital.