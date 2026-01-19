Quién es la nueva la Embajadora del Verano de Paso de la Patria

La localidad correntina de Paso de la Patria vivió una de sus noches más destacadas de la temporada. Con el río Paraná como escenario de fondo, se llevó a cabo la elección de la Embajadora del Verano, una propuesta organizada por el Instituto de Cultura y Turismo local para fortalecer el atractivo de la localidad durante este 2026.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Parador Paraná Club, donde doce postulantes desfilaron ante un nutrido público compuesto por vecinos, turistas y autoridades municipales. La elección no solo buscó resaltar la estética, sino también la capacidad de las jóvenes para representar los valores culturales y turísticos de Paso de la Patria.

Las nuevas representantes de la Villa

Tras una ardua deliberación, el jurado —integrado por Ayelén Zalazar, Yohana Luque, Fabio Assad y el reconocido diseñador Roly Sanova— dio a conocer el veredicto que consagró a las nuevas soberanas de la temporada:

Embajadora del Verano: Selene Espeche.

Primera Princesa: Ludmila Stigarribia.

Segunda Princesa: Gabriela Britos.

Las ganadoras tendrán la tarea de promocionar los atractivos de la localidad en los distintos eventos y ferias turísticas del resto del año, siendo la cara visible de una de las playas más concurridas de la región.

Cultura y turismo frente al río

La velada no fue solo una competencia de belleza y elegancia. El marco festivo se completó con un desfile de moda de diseñadores locales y el cierre musical a cargo del grupo Nosso Lance, que hizo bailar a los presentes con sus ritmos brasileños y latinos.

Desde la Municipalidad de Paso de la Patria destacaron que este tipo de acciones forman parte de un plan integral para potenciar la identidad comunitaria y el desarrollo económico a través del turismo. La elección de la embajadora se suma a la nutrida agenda de paradores, deportes náuticos y pesca deportiva que ofrece la ciudad durante todo enero.