Refuerzan en Corrientes la vacunación ante sarampión, coqueluche e influenza

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación en tiempo y forma.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva frente a enfermedades que registran circulación en el país, como sarampión y coqueluche.

Vacuna antigripal y enfermedades respiratorias

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, también se recomendó la colocación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo, ante la circulación de Influenza A H3N2 subclado k. Indicaron que los más afectados continúan siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto donde también circulan VRS y SARS-CoV-2.

Se destacó que la vacuna antigripal brinda protección y contribuye a reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, se recordó la importancia de mantener otras medidas preventivas, tales como:

Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.

Ventilación de ambientes.

Lavado frecuente de manos.

Evitar la exposición de personas de riesgo.

Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Desde Salud Pública detallaron que deben recibir una dosis anual:

Personal de la salud.

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).

Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicas o trasplantes.

Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).

Personas mayores de 65 años.

Vacunación en recién nacidos y primera infancia

Se recordó que los recién nacidos deben recibir:

Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.

BCG: antes de los 7 días.

Durante el primer año de vida corresponde la aplicación de:

Rotavirus (2 y 4 meses).

Quíntuple (2, 4 y 6 meses).

IPV (2, 4 y 6 meses).

Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).

Meningococo (3 y 5 meses).

Antigripal (a partir de los 6 meses).

Triple viral y Hepatitis A (12 meses).

Vacunas hasta los 2 años

Hasta los 2 años, los niños deben recibir:

Meningococo (refuerzo a los 15 meses).

Varicela (15 meses).

Antigripal (24 meses).

Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses).

Fiebre Amarilla (12 meses).

Vacunación a los 5 y 11 años

A los 5 años corresponde:

IPV (primer refuerzo).

Segunda dosis de Triple Viral.

Segunda dosis de Varicela.

Refuerzo de Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años:

Meningococo ACYW (dosis única).

Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular.

Virus del Papiloma Humano (dosis única).

Refuerzo de Fiebre Amarilla.

Cambio en la aplicación de la Triple Viral

Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.

Vacunatorios habilitados en Capital

El cronograma de vacunación Covid-19 y calendario regular en Capital se desarrolla de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en:

Estación Saludable Plaza Cabral.

Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de los 15 años).

Las autoridades recordaron que se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.