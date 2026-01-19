Refuerzan en Corrientes la vacunación ante sarampión, coqueluche e influenza

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación en tiempo y forma.
Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva frente a enfermedades que registran circulación en el país, como sarampión y coqueluche.
Vacuna antigripal y enfermedades respiratorias
Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, también se recomendó la colocación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo, ante la circulación de Influenza A H3N2 subclado k. Indicaron que los más afectados continúan siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto donde también circulan VRS y SARS-CoV-2.
Se destacó que la vacuna antigripal brinda protección y contribuye a reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.
Medidas de prevención complementarias
Además de la vacunación, se recordó la importancia de mantener otras medidas preventivas, tales como:
- Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.
- Ventilación de ambientes.
- Lavado frecuente de manos.
- Evitar la exposición de personas de riesgo.
Grupos que deben recibir la vacuna antigripal
Desde Salud Pública detallaron que deben recibir una dosis anual:
- Personal de la salud.
- Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
- Puérperas, hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo.
- Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).
- Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicas o trasplantes.
- Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).
- Personas mayores de 65 años.
Vacunación en recién nacidos y primera infancia
Se recordó que los recién nacidos deben recibir:
- Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.
- BCG: antes de los 7 días.
- Durante el primer año de vida corresponde la aplicación de:
- Rotavirus (2 y 4 meses).
- Quíntuple (2, 4 y 6 meses).
- IPV (2, 4 y 6 meses).
- Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).
- Meningococo (3 y 5 meses).
- Antigripal (a partir de los 6 meses).
- Triple viral y Hepatitis A (12 meses).
Vacunas hasta los 2 años
Hasta los 2 años, los niños deben recibir:
- Meningococo (refuerzo a los 15 meses).
- Varicela (15 meses).
- Antigripal (24 meses).
- Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses).
- Fiebre Amarilla (12 meses).
Vacunación a los 5 y 11 años
A los 5 años corresponde:
- IPV (primer refuerzo).
- Segunda dosis de Triple Viral.
- Segunda dosis de Varicela.
- Refuerzo de Triple Bacteriana Celular.
A los 11 años:
- Meningococo ACYW (dosis única).
- Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular.
- Virus del Papiloma Humano (dosis única).
- Refuerzo de Fiebre Amarilla.
Cambio en la aplicación de la Triple Viral
Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.
Vacunatorios habilitados en Capital
El cronograma de vacunación Covid-19 y calendario regular en Capital se desarrolla de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en:
- Estación Saludable Plaza Cabral.
- Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de los 15 años).
Las autoridades recordaron que se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.