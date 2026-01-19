¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Corrientes Ituzaingó
Club de Regatas Corrientes Corrientes Ituzaingó
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAMPAÑA DE INMUNIZACION

Refuerzan en Corrientes la vacunación ante sarampión, coqueluche e influenza

Recomiendan especial atención a los grupos de riesgo. Las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y el interior de la provincia.

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 09:56

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación en tiempo y forma.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación es la medida de prevención más efectiva frente a enfermedades que registran circulación en el país, como sarampión y coqueluche.

Vacuna antigripal y enfermedades respiratorias

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, también se recomendó la colocación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo, ante la circulación de Influenza A H3N2 subclado k. Indicaron que los más afectados continúan siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto donde también circulan VRS y SARS-CoV-2.

Se destacó que la vacuna antigripal brinda protección y contribuye a reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, se recordó la importancia de mantener otras medidas preventivas, tales como:

  • Uso de barbijo ante síntomas respiratorios.
  • Ventilación de ambientes.
  • Lavado frecuente de manos.
  • Evitar la exposición de personas de riesgo.

Grupos que deben recibir la vacuna antigripal

Desde Salud Pública detallaron que deben recibir una dosis anual:

  • Personal de la salud.
  • Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
  • Puérperas, hasta 10 días después del parto, si no se vacunaron durante el embarazo.
  • Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).
  • Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicas o trasplantes.
  • Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).
  • Personas mayores de 65 años.

Vacunación en recién nacidos y primera infancia

Se recordó que los recién nacidos deben recibir:

  • Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.
  • BCG: antes de los 7 días.
  • Durante el primer año de vida corresponde la aplicación de:
  • Rotavirus (2 y 4 meses).
  • Quíntuple (2, 4 y 6 meses).
  • IPV (2, 4 y 6 meses).
  • Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses).
  • Meningococo (3 y 5 meses).
  • Antigripal (a partir de los 6 meses).
  • Triple viral y Hepatitis A (12 meses).

Vacunas hasta los 2 años

Hasta los 2 años, los niños deben recibir:

  • Meningococo (refuerzo a los 15 meses).
  • Varicela (15 meses).
  • Antigripal (24 meses).
  • Quíntuple (refuerzo entre los 15 y 18 meses).
  • Fiebre Amarilla (12 meses).

Vacunación a los 5 y 11 años

A los 5 años corresponde:

  • IPV (primer refuerzo).
  • Segunda dosis de Triple Viral.
  • Segunda dosis de Varicela.
  • Refuerzo de Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años:

  • Meningococo ACYW (dosis única).
  • Refuerzo de Triple Bacteriana Acelular.
  • Virus del Papiloma Humano (dosis única).
  • Refuerzo de Fiebre Amarilla.

Cambio en la aplicación de la Triple Viral

Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de lograr mayor protección.

Vacunatorios habilitados en Capital

El cronograma de vacunación Covid-19 y calendario regular en Capital se desarrolla de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en:

  • Estación Saludable Plaza Cabral.
  • Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de los 15 años).

Las autoridades recordaron que se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD