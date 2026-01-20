Qué dijo el hogar de ancianos tras el episodio del abuelo que fue encontrado en el patio

El Hogar de Ancianos “Ady Dorna Teresa Valega de Faraone”, difundió un comunicado oficial luego de que se conociera un episodio ocurrido durante la madrugada del día de este martes, cuando uno de sus residentes fue hallado en el patio interno de la institución, situación que generó preocupación y repercusión pública.

¿Qué dijeron desde la institución?

Según detallaron desde la entidad, el hecho se produjo en el marco del recambio de la guardia nocturna, que se extiende entre las 22 y las 6. El adulto mayor fue encontrado dentro del predio y de inmediato se activaron los protocolos de asistencia y resguardo previstos para este tipo de situaciones.

Desde el Hogar aclararon que se trata de una persona con diagnóstico de deterioro cognitivo y demencia, condición que implica episodios de desorientación, deambulación y riesgos asociados, motivo por el cual se actuó de forma inmediata para preservar su integridad.

El residente recibió atención, evaluación y seguimiento por parte del equipo de salud, y actualmente se encuentra acompañado y contenido, conforme a las prácticas asistenciales habituales de la institución.

En el comunicado, la Dirección del Hogar expresó su repudio a la difusión indebida de imágenes del adulto mayor, al considerar que dicha exposición vulnera su intimidad, dignidad y derechos, y aclararon que ese accionar no representa los valores ni el funcionamiento institucional.

Asimismo, se informó que se iniciaron actuaciones administrativas internas para analizar las circunstancias del hecho, revisar el cumplimiento de los procedimientos vigentes y determinar eventuales responsabilidades, de acuerdo con la normativa correspondiente.

Desde la institución también hicieron un llamado a la comunidad a actuar con respeto y responsabilidad, recordando que la difusión de imágenes de personas adultas mayores sin autorización constituye una falta grave y una vulneración de derechos.

Finalmente, el Hogar reafirmó su compromiso con el cuidado integral, la seguridad, el trato digno y la transparencia, y aseguró que se continúan reforzando de manera permanente los protocolos de atención y control para la protección de todos los residentes.