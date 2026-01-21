Telesalud Corrientes: se refuerza la atención virtual en la provincia

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, mantuvo este miércoles un encuentro con referentes de Telesalud y Teleconsulta para consolidar esta modalidad de atención en la provincia.

La reunión se centró en la implementación de sistemas de teleconsulta y en la evaluación de los recursos tecnológicos necesarios para ampliar el servicio.

Participaron de la reunión la directora de Telesalud del Ministerio, Patricia Gómez de la Fuente; Eduardo Farías, director asociado del Instituto de Cardiología; y Yanina Arce, referente de Telesalud del Hospital Juan Pablo II.

Según Gómez de la Fuente, se analizaron las distintas modalidades de atención virtual que ofrecen las instituciones. Se dialogó en torno a los consultorios pediátricos abiertos a la comunidad y los servicios de interconsulta para profesionales de la salud.

El Hospital Juan Pablo II compartió su experiencia en el desarrollo de una red pediátrica virtual, destinada a mejorar la calidad de la atención y facilitar el seguimiento de pacientes sin necesidad de traslados.

Hace casi un año, se habilitó un consultorio pediátrico virtual para atender patologías no urgentes y demanda espontánea. Durante la teleconsulta, los profesionales orientan a las familias, brindan atención y determinan si se requiere una visita presencial.