Jubilaciones, AUH y AUE

Calendario Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de enero

Desde la normalidad, el organismo previsional distribuye hoy las jubilaciones mínimas, la AUH, y la AUE, según las terminaciones de DNI.

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 09:54

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles con el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026. Hoy se abonan jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), entre otras prestaciones.

En el primer mes del año, los haberes reciben un reajuste del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. La actualización se aplica de manera mensual y se calcula con dos decimales, según el índice de precios.

Quiénes cobran hoy

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8.
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 9 de enero al 12 de febrero.
  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones, del 12 de enero al 12 de febrero.

Quienes tengan dudas pueden consultar el calendario oficial de Anses para enero de 2026

 

