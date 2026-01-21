Calendario Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles con el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026. Hoy se abonan jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), entre otras prestaciones.

En el primer mes del año, los haberes reciben un reajuste del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. La actualización se aplica de manera mensual y se calcula con dos decimales, según el índice de precios.

Quiénes cobran hoy

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 9 de enero al 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones, del 12 de enero al 12 de febrero.