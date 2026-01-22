Corrientes lanzó el programa Verano Tecnológico con actividades en toda la provincia

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corrientes realizó este jueves el lanzamiento oficial del programa “Verano Tecnológico”, una propuesta que se desarrollará durante los meses de enero y febrero con una agenda de actividades orientadas a promover la innovación, la formación y el acceso a la tecnología en distintos puntos del territorio provincial.

El acto tuvo lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno y permitió presentar formalmente una iniciativa que contempla múltiples propuestas en diversos formatos, destinadas a públicos variados y con un fuerte anclaje territorial.

Primeras actividades anunciadas

En esta primera etapa se dieron a conocer dos actividades que integran la agenda del programa. Una de ellas es “Iberá en 360”, que se realizará en el Centro Tecnológico de Paso de los Libres. Se trata de una experiencia inmersiva de realidad virtual que permite recorrer los Esteros del Iberá mediante caminatas, paseos en bote y travesías a caballo, sin necesidad de desplazarse físicamente del lugar.

La actividad se llevará a cabo el viernes 23, de 17 a 20, y propone poner en valor el uso de la tecnología como herramienta para democratizar el acceso al conocimiento, la cultura y el turismo, acercando los paisajes naturales de Corrientes a distintos públicos.

Festival virtual de formación intensiva

Por otra parte, los días 29 y 30 se desarrollará de manera virtual el festival “Sprints: aprende rápido, aplica pronto”, un evento intensivo compuesto por sesiones breves, prácticas y focalizadas, en las que especialistas presentan, demuestran y acompañan el desarrollo de proyectos reales.

“La jornada del jueves 29 se trabajará lo que son habilidades blandas como la comunicación, mientras que el viernes 30 habrá contenidos más técnicos como impresión 3D, programación y uso de la inteligencia artificial”, explicó el coordinador del evento, Gabriel Molteni.

Política pública con enfoque territorial

Desde el Ministerio destacaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a fortalecer las capacidades digitales en la provincia, promoviendo el acceso a nuevas tecnologías y herramientas TIC en distintos municipios, con una mirada inclusiva y regional.

El programa “Verano Tecnológico” continuará desarrollándose a lo largo de febrero con nuevas actividades que se irán anunciando oportunamente. En ese sentido, invitaron a la comunidad a seguir las redes oficiales del ministerio: @ministeriocytc y @subcoin_ctes (Instagram), @mincytcorrientes y @subcoin_ctes (YouTube).

La palabra del ministro Cabrera

El ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, destacó el trabajo del equipo técnico y de los disertantes que formarán parte del programa, entre ellos profesionales del ministerio y emprendedores locales.

Además, señaló que la iniciativa se enmarca en uno de los ejes de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, orientado a fortalecer a los municipios de la provincia. En esta primera etapa, el epicentro de las actividades presenciales será la ciudad de Paso de los Libres, donde funciona el Centro Tecnológico, aunque adelantó que el programa se extenderá de manera progresiva a otras localidades.

Cabrera subrayó que el Verano Tecnológico está pensado para personas de todas las edades y perfiles, sin necesidad de contar con formación técnica previa. “El conocimiento tiene que circular y no quedar estanco”, sostuvo, al tiempo que invitó a la comunidad a participar de las capacitaciones.

Próximas capacitaciones

Fotografía: Cacho Monzón

La subsecretaria del ministerio, Micaela Stefani Van Der Woerd, informó que próximamente se lanzarán nuevos talleres vinculados al desarrollo web, marketing digital y alfabetización digital, entre otros.

“Todas estas actividades se están programando con una agenda progresiva, por eso es importante que estén atentos a los canales oficiales”, recomendó. “Estamos apostando al conocimiento y al talento local porque estamos convencidos de que la ciencia y la tecnología contribuyen al desarrollo”, concluyó.