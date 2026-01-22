Dengue en Corrientes: se refuerza la prevención y las recomendaciones claves

Ante el riesgo de aumento de casos de dengue, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes recomendó fortalecer las acciones de prevención. Esto, especialmente, luego de las intensas lluvias que favorecen la acumulación de agua en recipientes que pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Desde el ministerio a cargo de Emilio Lanari advirtieron que cualquier objeto que retenga agua puede funcionar como reservorio de larvas. Por lo que se insistió en la necesidad de vaciar, limpiar y cubrir esos recipientes en casas y espacios comunes.

Además, señalaron que el movimiento turístico, habitual en esta época del año, incrementa el riesgo de circulación viral. En ese sentido, recomendaron el uso de repelente a quienes viajen a zonas donde hay registro de casos de dengue.

En paralelo, equipos de la Dirección General de Epidemiología, encabezada por Angelina Bobadilla, realizan recorridas barriales con tareas de concientización y fumigación. Este jueves las acciones se desarrollaron en los barrios Aldana y Doctor Montaña, y previamente en Libertad y Popular.

También se llevaron a cabo fumigaciones en barrios de localidades del interior que fueron afectadas por inundaciones.

Transmisión y recomendaciones para prevenir

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito aedes aegypti infectado y puede afectar a personas de todas las edades. Los síntomas van desde fiebre leve hasta cuadros más severos, con dolor intenso en la cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones, además de enrojecimiento de la piel.

Medidas básicas para reducir el riesgo de transmisión:

Vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua, como macetas, baldes, neumáticos y tanques.

Usar repelente de manera diaria y frecuente, tanto en la piel como en la ropa.

Si es posible, optar por prendas de mangas largas y pantalones largos.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de mosquitos al hogar.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Mantener limpios desagües y canaletas para evitar el estancamiento de agua.

Vacunación

La vacuna contra el dengue está disponible para personas de entre 15 y 59 años. La inscripción es a través del sitio vacunacion.corrientes.gob.ar.

En la ciudad de Corrientes, los puntos de vacunación son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la plaza Cabral. En el interior provincial, la aplicación se realiza en los hospitales locales.