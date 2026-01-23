¿Perdiste tu chapa patente en Paso de la Patria?: enterate cómo retirarla

La Policía de la Provincia de Corrientes emitió un comunicado dirigido a la comunidad de Paso de la Patria y a quienes se encuentren de visita en la localidad, tras el hallazgo de varias chapas patentes de vehículos en diferentes sectores del casco urbano. Todas están resguardadas en la comisaría local y podrán ser restituidas a sus propietarios tras la correspondiente acreditación.

Patentes extraviadas

Según informaron fuentes oficiales, las patentes fueron encontradas en la vía pública durante los últimos días y actualmente se encuentran bajo resguardo en la dependencia policial de la localidad, a disposición de sus legítimos propietarios.

Ante esta situación, se solicita a las personas que hayan extraviado chapas patentes de sus vehículos que se acerquen a la Comisaría de Paso de la Patria para realizar el reconocimiento correspondiente y proceder a su restitución, previa acreditación de propiedad.

Asimismo, desde la fuerza policial indicaron que se adjuntaron fotografías de las patentes halladas con el objetivo de facilitar su identificación y agilizar el trámite, tanto para residentes como para turistas que puedan haber sufrido la pérdida durante su estadía en la villa turística.