Niño correntino padece la enfermedad de Eich y su familia pide ayuda para afrontar gastos

Bruno Virdiano es un niño correntino atraviesa un momento delicado de salud y permanece internado en el Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires, donde es atendido por un equipo interdisciplinario. El niño padece la enfermedad de Eich y, debido a una reagudización de su cuadro, debió quedar hospitalizado de manera imprevista, lo que generó un fuerte impacto económico en su familia.

En diálogo con El Litoral, su mamá, Gabriela Lucero, relató cómo se dio la situación: “Nosotros el 20 de enero vinimos para Buenos Aires porque Bruno se tenía que atender con sus hematólogos, dermatólogos y pediatras en el Hospital Britanico el 21 de enero”. Según explicó, la internación no estaba prevista inicialmente.

“Se realizó la consulta, los controles, y el equipo de hematología del Hospital Británico donde Bruno se hace atender, decidió dejarlo internado porque Brunito ya venía teniendo síntomas de un eich activo desde diciembre del 2025”, detalló Gabriela.

La madre del niño explicó que desde hace meses venían realizando viajes frecuentes para ajustar el tratamiento. “Si bien veníamos ajustando el tratamiento con los doctores por eso eran los viajes tan seguidos a Buenos Aires desde diciembre del año pasado. Ahora se llegó a esta situación de dejarlo internado porque tiene una reagudización de la enfermedad”, señaló a este medio.

La internación tomó por sorpresa a la familia, que había logrado viajar gracias a una rifa solidaria.

“Nos agarró de imprevisto, estamos en Buenos Aires, nosotros para hacer este viaje lo que hicimos fue una rifa solidaria, con lo que se juntó se hizo los gastos en Buenos Aires. Esto nos agarra mal parados económicamente porque vinimos con los justo, aca estamos con toda la fe y la esperanza de que los médicos han tomado la mejor decisión para que Bruno tenga una mejor calidad de vida y se vea el porque esta reagudización de la enfermedad, ahora hay que ver por donde atacar y aplacar este eich”, explicó la mamá del pequeño.

Bruno fue diagnosticado con leucemia de alto riesgo en 2017 y en 2018 recibió un trasplante. Como consecuencia de ese procedimiento desarrolló la enfermedad de Eich, una afección que afectó distintos órganos, entre ellos las córneas, el hígado, los intestinos y la piel.

¿Cómo colaborar con su familia?

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria al alias Ayudaabruni.bru , a nombre de Gabriela Lucero. Para más información o contacto directo, se encuentra disponible el número 3794153918.