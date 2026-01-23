Turistas brasileños recorrieron la ciudad y destacaron el chamamé en Corrientes

Un grupo de 20 turistas brasileños recorrió esta semana la ciudad de Corrientes, con un itinerario que incluyó la Casa de Gobierno y distintos museos vinculados al chamamé, como parte de la tradicional Fiesta Nacional.

La visita fue acompañada por Eduardo La Rosa, de la Dirección de Promoción Turística municipal, quien destacó la importancia del intercambio cultural entre ambas regiones a través de la música. “Se trata de una delegación que nos visita cada año, especialmente para participar de la fiesta. Vienen a conocer y vivir nuestra cultura”, explicó.

Los turistas provienen de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso del Sur, donde el chamamé tiene fuerte presencia y se realizan festivales similares. La Rosa señaló que existen intercambios permanentes entre delegaciones correntinas y brasileñas, lo que fortalece los lazos culturales y musicales.

Durante el recorrido, los visitantes participaron de un city tour para conocer edificios históricos y espacios emblemáticos. El funcionario municipal destacó el entusiasmo de la delegación, que llegó la noche anterior y vivió su primera jornada de fiesta chamamecera en Corrientes. “Siempre que vienen, se van enamorados de la ciudad”, afirmó.

La actividad fue organizada por el Municipio en conjunto con la Secretaría de Turismo y Deportes, y busca posicionar a Corrientes como destino cultural.