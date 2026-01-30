Caos en el aeropuerto de Corrientes: pasajeros varados más de 8 horas por una falla mecánica

Un vuelo de la empresa Flybondi generó este viernes una extensa demora en el aeropuerto Fernando Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes, provocando malestar entre los pasajeros que aguardaron más de ocho horas para poder viajar. Según indicaron fuentes oficiales a El Litoral, a las 21 arribó un segundo vuelo, cuando originalmente debía partir a las 14,30.

Los pasajeros afectados tenían pasajes adquiridos para la tarde de este viernes y permanecieron durante horas dentro del aeropuerto sin precisiones claras sobre el horario de salida. En ese contexto, varios de ellos fueron vistos sentados en los pasillos e incluso en el piso del hall principal de la aeroestación capitalina.

“Hace media hora llegó el segundo vuelo. Tendría que haber aterrizado 14,30. Vino personal técnico y están trabajando”, señalaron fuentes oficiales a El Litoral pasadas las 21 de este viernes.

Consultado sobre las razones que obligaron el desembarque de los pasajeros, fuentes oficiales señalaron: “Cuando terminan, si solucionan el problema, presentan un RTV (Registro Técnico de Vuelo) que se eleva a la autoridad aeronáutica, pero aún no sabemos”.

¿Qué pasó?

En un momento, los responsables del vuelo ordenaron el embarque de los pasajeros, quienes ascendieron a la aeronave que se encontraba en la pista. Sin embargo, minutos después se dio una contraorden y todos los ocupantes debieron descender nuevamente del avión, lo que incrementó el malestar y la incertidumbre.

Tras bajar de la aeronave, los viajeros regresaron al interior del aeropuerto, donde continuaron la espera sentados en distintos sectores del edificio, ante la falta de información concreta sobre la resolución del inconveniente técnico.

Pasadas las 21, el personal técnico continuaba trabajando en la aeronave. Mientras tanto, los pasajeros aguardaban una definición por parte de la empresa aérea para poder retomar su viaje en el segundo vuelo que llegó.