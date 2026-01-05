San Luis del Palmar: el Riachuelo está en bajante y los autoevacuados retornan a sus casas

En San Luis del Palmar la situación tras las inundaciones continúa siendo crítica pero con algo de esperanza ya que el Riachuelo está en bajante y las familias de autoevacuados retornan lentamente a sus casas. Según indicó el intendente Nestor Buján "hay buenas noticias dentro de todo lo que pasó".

"Gracias a lo que podemos visualizar nuestro Riachuelo está en bajante. Estábamos superando los cinco metros, ahora ya estamos en cuatro y medio aproximadamente", indicó y señaló que este lunes al mediodía se tendrán nuevos registros.

Hasta el momento "siguen activados los 13 centros de evacuados". En tanto, algunas familias de autoevacuados retornan lentamente a sus casas. "El resto manteniendo la misma cantidad de personas y evacuados. Alrededor de 500 personas más a menos y más de 200 familias", sostuvo Buján.

El intendente agradeció el acompañamiento del Gobierno de Corrientes y de las familias de distintos puntos de Corrientes que hicieron llegar sus donaciones.

Según se supo, hoy los trabajos de atención también están enfocados en la Cuarta Sección Palmar. La zona rural aún tiene complicaciones para acceder a lo sanitario y las autoridades priorizarán ahí la atención esta semana.

Hasta la fecha está cancelado el Festival Provincial del Chicharrón y se analiza la cancelación del carnaval local.