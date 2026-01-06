Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en Corrientes

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer este martes el calendario escolar 2026 en todo el país, y en Corrientes las clases comenzarán el 2 de marzo, según lo definido en el marco de la asamblea N°148 del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones educativas ratificaron el compromiso de cumplir con 190 días de clases efectivos, tal como lo establece la normativa vigente.

Desde la Secretaría de Educación informaron que las fechas fueron establecidas luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, lo que permitió definir el inicio del ciclo lectivo, el receso invernal y la finalización del período escolar.

Fechas confirmadas del calendario escolar 2026 en Corrientes

Inicio de clases: 2 de marzo de 2026

Receso invernal: del 13 al 24 de julio de 2026

Finalización del ciclo lectivo: 18 de diciembre de 2026

Clases efectivas y seguimiento del cumplimiento

Cabe recordar que en noviembre de 2025, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el ciclo lectivo 2026 contará con 190 días de clases efectivos, en cumplimiento de la Resolución 484/24.

En ese sentido, el Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento de los días de clase en todo el territorio. Solo se considerará día de clase efectivo aquel en el que los estudiantes participen de al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas.

Para el nivel inicial, el piso mínimo establecido será de 570 horas reloj anuales. En caso de que alguna jurisdicción no alcance ese mínimo, se deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el tiempo de enseñanza obligatorio.