Más de un siglo de devoción: Concepción honró a San Baltasar con un festejo multitudinario

Año tras año, la celebración suma nuevos fieles movidos por la devoción, la gratitud y la esperanza. La festividad de San Baltazar en la localidad correntina de Concepción, que se celebra cada 6 de enero, es una de las más populares de la localidad y cuenta con más de 100 años de historia en sus capillas, convirtiéndose en un verdadero patrimonio cultural y religioso.

Cristian Cardozo

Encuentro de imágenes religiosas

Concepción volvió a latir al ritmo de la fe con la tradicional peregrinación y el emotivo encuentro de las imágenes de San Baltazar Norte y Sur, una manifestación religiosa que atraviesa generaciones y fortalece la identidad de la comunidad.

El momento más esperado se vivió en la esquina de Dr. Vernengo y Bartolomé Mitre, en pleno centro de la localidad, donde las imágenes del Santo Rey se encontraron en un simbólico abrazo que conmovió a vecinos, promeseros y devotos. Desde allí, la peregrinación continuó por las calles de Concepción hasta culminar con la Santa Misa, en un clima de profunda emoción, cantos y oración compartida.

Este martes, la Solemnidad de San Baltasar tuvo su momento central con la misa celebrada a las 8 de la mañana en la Parroquia Inmaculada Concepción. Luego, como marca la tradición, la comunidad compartió un almuerzo popular con asado, chorizo y mbaipy, reforzando el espíritu de encuentro y fraternidad.

La jornada continuó con la presentación de conjuntos chamameceros, que pusieron música a una celebración donde la fe se expresa también a través de la cultura y las raíces del pueblo.

Entre rezos, promesas cumplidas y abrazos, Concepción volvió a rendirse ante San Baltazar, en una fiesta que no solo honra al Santo Rey, sino que reafirma el lazo profundo entre religión, tradición y comunidad.

