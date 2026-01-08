Con sillones y sombrillas, montecasereños hacen largas filas para adquirir entradas al carnaval

La venta oficial de entradas para el Carnaval Artesanal de Monte Caseros comenzó este miércoles y genera una importante concurrencia en el Corsódromo Paso de los Higos, donde cientos de personas se acercan para asegurarse un lugar en una de las fiestas populares más esperadas del verano.

Seis noches a puro carnaval

El Carnaval de Monte Caseros se vivirá los días 17, 24 y 31 de enero, y 7, 13 y 14 de febrero, prometiendo seis noches a puro ritmo, color y celebración. Los montecasereños no se quieren quedar sin sus entradas.

Desde las primeras horas de la mañana se forman extensas filas en los accesos al corsódromo. Vecinos de todas las edades, y especialmente jóvenes, llegaron con varias horas de anticipación para adquirir sus tickets. Algunos incluso llevaron sillones, sombrillas y otros elementos, preparados para soportar la espera bajo el sol.

Municipalidad de Monte Caseros

La expectativa por el carnaval se hizo sentir en el ambiente, con un marcado entusiasmo por volver a disfrutar del tradicional evento que año tras año convoca a miles de personas y posiciona a la ciudad como uno de los grandes destinos festivos de la región.

Cómo comprar online

Desde la organización recordaron que las entradas también pueden adquirirse de manera online haciendo click acá, facilitando el acceso para quienes no puedan acercarse de manera presencial.