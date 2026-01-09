Puente Chaco-Corrientes: se quedó un colectivo y hay demoras en el tránsito

El Puente General Belgrano registra serias demoras este viernes por la mañana. Además, con las fuertes lluvias caídas se complica aún más el cruce a la provincia vecina del Chaco.

Según se puede ver en las cámaras del puente, el tránsito a la provincia vecina está interrumpido. "Hay un accidente y un colectivo de larga distancia descompuesto junto los dos", describieron los usuarios. En el lugar se constató que un micro, se encontraba detenido sobre la calzada debido a una falla mecánica por falta de aire en el sistema de frenos. El vehículo permanece a la espera de auxilio mecánico.

En tanto, en el grupo de WhatsApp de Operadores del Puente, informaron: "Demoras, Se quedó un colectivo (Se pasa por manos)".

Personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros se encuentran regulando del tránsito, sobre Ruta Nacional Nº16, a la altura del kilómetro 3 aproximadamente, en inmediaciones del Puente General Belgrano.

Con las lluvias registradas este viernes, además, se torna peligrosa la calzada por lo que recomiendan circular con precaución.

Se cuenta con la colaboración del personal de Gendarmería Nacional en el lugar para garantizar la seguridad vial.