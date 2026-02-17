Alerta amarilla en Corrientes: cómo protegerse de las temperaturas extremas

Corrientes está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, ante la persistencia de una semana con intenso calor. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que además anticipó máximas de hasta 39 grados.

Para este martes se prevé una temperatura mínima de 24° y una máxima de 38. Sin embargo, el pico térmico se sentiría el jueves con valores cercanos a los 39°.

¿Qué implica la alerta de temperaturas extremas por calor?

Según el SMN, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud. Estas condiciones pueden resultar peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El organismo explicó que un evento de temperaturas extremas se configura cuando se esperan valores máximos y mínimos que pueden afectar la salud de la población. En este caso, se anticipa que el calor intenso se mantenga durante varios días consecutivos.

Recomendaciones

1. Hidratación

Beber agua con regularidad.

Evitar alcohol y cafeína.

2. Evitar el sol

Limitar actividades entre 11 a.m. y 4 p.m.

Usar ropa ligera, sombrero, lentes de sol y protector solar.

3. Control en la actividad física

Reducir ejercicios intensos al aire libre.

Hacer pausas regulares.

4. Cuidado a grupos de riesgo

Vigilar a niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Nunca dejar niños o mascotas en autos cerrados.

5. Señales de alerta