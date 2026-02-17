Fueron sorprendidos tras cazar carpinchos en una reserva natural de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la Reserva Natural Cambyretá, en la localidad de Ituzaingó, luego que fueran sorprendidos tras cazar carpinchos. Entre los demorados hay una menor de edad.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, quienes realizaban un recorrido de prevención de delitos en la zona de ingreso del área protegida. En el lugar, los efectivos divisaron a una motocicleta abordada por un hombre y una mujer, acompañada de dos perros y transportando bolsas de tipo arpillera.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron evadir el control, por lo que se inició un breve persecución que terminó con la detención e identificación de Santiago A. de 20 años y la demora de una menor de 16.

En tanto que en la bolsa se halló carne de carpincho o capibara, dando intervención a la fiscal Claudia Esquivel, quien inició las actuaciones por infracción de la Ley Nacional 22.421 de Protección de la Fauna.

Además, se secuestró una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, dos cuchillos tipo carnicero, y dos bolsas arpilleras donde se transportaban los ejemplares muertos.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso. En tanto que la menor fue entregada a sus tutores tras una revisión médica.

