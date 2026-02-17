¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

reformas Carnavales barriales calor en Corrientes
OPERATIVO POLICIAL

Corrientes: tres hombres demorados por robos en Goya

Se recuperaron algunos de los objetos denunciados.

 

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 10:08

La Policía de Corrientes logró avances en la investigación de dos robos recientes ocurridos en Goya. Durante el operativo del lunes 16 de febrero, demoraron a dos hombres y se recuperaron varios objetos.

Los procedimientos se realizaron luego de denuncias por robos en viviendas de la calle Tucumán al 1800 y Uruguay al 500. En primera instancia, se logró demorar a un sospechoso y recuperar parte de los elementos sustraídos.

Posteriormente, se identificó y demoró a otros dos hombres mayores de edad, presuntamente vinculados a al menos uno de los hechos. Entre los objetos secuestrados se encontraron un inodoro, un bidet, un tubo de gas, zapatillas, secadores de pelo y planchitas, todos vinculados a los ilícitos denunciados.

Los detenidos y los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia. La Comisaría de Distrito Primera continúa con las diligencias en colaboración con las autoridades judiciales en turno.

