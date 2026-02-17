Corrientes: tres hombres demorados por robos en Goya

La Policía de Corrientes logró avances en la investigación de dos robos recientes ocurridos en Goya. Durante el operativo del lunes 16 de febrero, demoraron a dos hombres y se recuperaron varios objetos.

Los procedimientos se realizaron luego de denuncias por robos en viviendas de la calle Tucumán al 1800 y Uruguay al 500. En primera instancia, se logró demorar a un sospechoso y recuperar parte de los elementos sustraídos.

Posteriormente, se identificó y demoró a otros dos hombres mayores de edad, presuntamente vinculados a al menos uno de los hechos. Entre los objetos secuestrados se encontraron un inodoro, un bidet, un tubo de gas, zapatillas, secadores de pelo y planchitas, todos vinculados a los ilícitos denunciados.

Los detenidos y los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia. La Comisaría de Distrito Primera continúa con las diligencias en colaboración con las autoridades judiciales en turno.