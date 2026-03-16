¿Moria Casán confirmó el romance entre Sofia Gala y Fito Páez?

La diva Moria Casán fue una de las invitadas de este sábado en La Noche de Mirtha, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand. Durante la cena, la actriz repasó distintos momentos de su extensa carrera y habló sobre su recorrido por el cine, la televisión y, especialmente, el teatro, ámbito en el que construyó gran parte de su trayectoria.

En medio de la charla, “el monumento patrio” también se refirió a su nueva serie biográfica y explicó cómo se fue armando el elenco que interpretará distintas etapas de su vida. En ese contexto reveló que su hija, Sofía Gala Castiglione, fue la última actriz en sumarse al proyecto para representarla a ella misma durante sus años de juventud.

Fue entonces cuando Legrand, fiel a su estilo y con el timing característico de su mesa, lanzó la pregunta que muchos esperaban: “¿Está saliendo con el rockero?”.

Moria respondió sin rodeos y buscó aclarar la situación: “Son muy amigos”. Luego dio un detalle que generó risas en la mesa y explicó: “Ahi se fue a saludarlo que está cumpliendo años en Rosario”, en referencia a su hija.

El comentario dio pie a que el humorista Coco Sily, otro de los invitados de la noche, interviniera con humor: “Te pidio la mano”.

Lejos de esquivar el tema, la actriz redobló la apuesta con picardía: “Me pide la mano si, me invita a la casa, me da una cena y quiere pedirme la mano de mi hija, me encanta que me pida la mano”.

Desde la cabecera de la mesa, Mirtha también se sumó con un elogio hacia el músico: “Es una persona encantadora”.

El intercambio cerró con una frase de Moria que dejó en claro el aprecio que le tiene: “Es un poeta divino”.



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