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Corrientes: la Dpec alerta por cuentas falsas que prometen descuentos en la factura de luz

La DPEC advirtió sobre cuentas falsas en redes sociales que ofrecen rebajas inexistentes y buscan obtener datos personales de los usuarios.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 15:19

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó este miércoles sobre la circulación de cuentas falsas en redes sociales que ofrecen supuestos descuentos de hasta el 50% en las facturas de energía, lo cual fue calificado como información completamente falsa.

Según detallaron, las maniobras se detectaron en plataformas como Facebook, Instagram, X y también a través de WhatsApp, donde los estafadores prometen rebajas inexistentes para captar la atención de los usuarios.

En este contexto, los delincuentes solicitan datos personales o invitan a comunicarse a números telefónicos, con el objetivo de concretar engaños vinculados a la facturación del servicio eléctrico.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la DPEC remarcaron una serie de medidas para prevenir este tipo de delitos:

  • No compartir información personal con fuentes desconocidas.
  • Verificar la autenticidad de sitios web y la veracidad de la información antes de brindar datos sensibles.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de origen dudoso.
  • Utilizar únicamente canales de pago oficiales, como la plataforma de Autogestión de DPEC, redes de cobro autorizadas y billeteras virtuales reconocidas.
  • Tener en cuenta que toda información oficial se comunica exclusivamente por los canales oficiales del organismo.

Finalmente, el organismo reiteró que cualquier promoción o beneficio que no sea difundido por sus vías oficiales debe considerarse falso, e instó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa.

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