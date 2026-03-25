Corrientes: la Dpec alerta por cuentas falsas que prometen descuentos en la factura de luz

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó este miércoles sobre la circulación de cuentas falsas en redes sociales que ofrecen supuestos descuentos de hasta el 50% en las facturas de energía, lo cual fue calificado como información completamente falsa.
Según detallaron, las maniobras se detectaron en plataformas como Facebook, Instagram, X y también a través de WhatsApp, donde los estafadores prometen rebajas inexistentes para captar la atención de los usuarios.
En este contexto, los delincuentes solicitan datos personales o invitan a comunicarse a números telefónicos, con el objetivo de concretar engaños vinculados a la facturación del servicio eléctrico.
Recomendaciones para evitar estafas
Desde la DPEC remarcaron una serie de medidas para prevenir este tipo de delitos:
- No compartir información personal con fuentes desconocidas.
- Verificar la autenticidad de sitios web y la veracidad de la información antes de brindar datos sensibles.
- No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de origen dudoso.
- Utilizar únicamente canales de pago oficiales, como la plataforma de Autogestión de DPEC, redes de cobro autorizadas y billeteras virtuales reconocidas.
- Tener en cuenta que toda información oficial se comunica exclusivamente por los canales oficiales del organismo.
Finalmente, el organismo reiteró que cualquier promoción o beneficio que no sea difundido por sus vías oficiales debe considerarse falso, e instó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa.