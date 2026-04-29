Impulsan en Corrientes la Ley Nadia: de qué se trata y cómo ayudar

Ciudadanos comprometidos con la problemática del suicidio en Corrientes asumieron el desafío de lograr una ley de prevención y tratamiento integral y este jueves iniciarán una colecta de firmas para lograr que la Legislatura reciba la iniciativa.

La impulsora del proyecto, Jaquelina Gutierrez, explicó que intentarán que el asunto consiga atención parlamentaria "bajo el formato de iniciativa ciudadana", según consigna un comunicado.

"Los objetivos principales de este proyecto de ley de 20 artículos consisten básicamente en reglamentar el tratamiento, seguimiento, contención, prevención, asistencia y posvención a personas (y grupos familiares) víctimas del flagelo del suicidio en nuestra provincia", señaló.

"De esta manera -añadieron- se tocan cuestiones puntuales como la creación de un Órgano de Revisión provincial en temática de salud mental, lo cual, está reglamentado por la adhesión hace 16 años a la ley de salud mental pero jamás fue puesto en práctica en nuestra provincia".

Asimismo se busca "establecer por ley la creación de protocolos de actuación ante situaciones de suicidios, así como la creación de equipos de trabajo en el ámbito educativo, destinados a detectar posibles casos de ideaciones suicidas en niños y adolescentes, así como la creación de un registro único de casos de suicidios (e intentos) en la provincia para establecer una métrica formal de casos que permita la generación de políticas públicas en relación directa con la realidad provincial".

Cómo ayudar

El equipo que impulsa esta idea buscará a través de la recolección de 15.000 firmas darle el sustento legal a la presentación del proyecto en la Legislatura.

Para eso este jueves 30 de abril desde las 9 estarán en la plaza Vera de la capital correntina, para informar sobre el plan y conseguir las adhesiones necesarias.

"De lograrse sería la primer iniciativa ciudadana aprobada bajo este formato contemplado por la Constitución de la Provincia de Corrientes, que reconoce la iniciativa popular (art. 37), permitiendo a la ciudadanía presentar proyectos de ley".

Además -indicaron- "la Ley 5845 de Corrientes reglamenta este mecanismo y fija, por ejemplo, un piso del 1,5% del padrón electoral avalado por firmas para presentar un proyecto".